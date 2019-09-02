Надвигающийся на юго-восточное побережье США ураган Дориан набрал силу 5-ой, катастрофической категории

Дориан уже разрушительно прошелся по Багамским островам.

Предсказать точную траекторию урагана невозможно, так как она постоянно меняется. Но пока прогноз таков, что прямого удара юго-восточное побережье США скорее всего избежит. Тем не менее, четыре штата — Флорида, Джорджия и Южная и Северная Каролины, готовятся к последствиям урагана. Во всех этих штатах введен режим чрезвычайного положения. Ближе к флоридскому побережью Дориан подойдет сегодня во второй половине дня. В некоторых округах штата власти приказали принудительную эвакуацию. Города, расположенные вдоль флоридского побережья, опустели, как и полки магазинов. Эпицентр последствий не затронет Майами и побережье вокруг, но придется севернее, на Палм Бич — там, где у президента Дональда Трампа расположена его резиденция и гольф-клуб. Если Дориан непосредственно не ударит по США, то худшими его последствиями станут дожди и сильные наводнения, которые уже видны даже в Майами. Эвакуация прибрежных частей Южной Каролины начнется сегодня — из семи округов будут эвакуированы 830 тысяч человек.

Из-за урагана сегодня в США отменены более 600 авиарейсов, и еще 330 рейсов были отменены вчера. Международный Аэропорт Палм-Бич отменил сегодня все полеты.

Президент США Дональд Трамп, который отменил поездку в Польшу на празднование окончания Второй Мировой Войны, чтобы следить за последствиями Дориана, заявил накануне, что никогда не слышал, что существует пятая категория ураганов. Дориан — уже четвертый ураган подобной силы за время президентства Трампа. Говоря об урагане Ирма в 2017 году Трамп также заявлял, что никогда даже не слышал об ураганах пятой категории.