Следователи начали проверку по заявлению РЕН ТВ о нападении сенатора Вячеслава Мархаева на съёмочную группу телеканала

Член совета Федерации ранее раскритиковал действия силовиков на акциях в Москве.

Сотрудники управления СК по Бурятии оперативно занялись якобы инцидентом в Улан-Удэ. Там сообщили, что уже опросили журналистов РЕН ТВ, написавших вчера заявление, устанавливают свидетелей и очевидцев предполагаемого инцидента с сенатором от Иркутской области. Сам же первый секретарь Бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев подал жалобу в Генпрокуратуру на сотрудников телеканала. Политик считает, что журналисты устроили провокацию во время избирательной кампании в Бурятии, где он баллотируется в мэры Улан-Удэ. Он также подал иск в Мосгорсуд в связи с материалами телеканала. Они, по мнению парламентария, порочат его, сообщает агентство РИА Новости. Сотрудница РЕН ТВ Евгения Могилевская утверждает, что сенатор якобы вывихнул ей руку при нападении на съёмочную группу. Мархаев в прошлом командир ОМОНа Бурятии. Он единственный член Совета Федерации который осудил разгон протестующих на акциях за честные выборы в Москве. Сенатор назвал неправомерными и профессионально безграмотными действия Росгвардии. Мархаев, впрочем, связывает провокацию РЕН с его намерением победить на выборах мэра в Улан-Удэ.



Мархаев руководит Бурятским отделением КПРФ больше 10 лет. Последние 4 года он работает в Совете Федерации.