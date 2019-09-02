Суд проведёт заседание по иску прокурора Яны Старовойтовой о лишении родительских прав многодетной семьи Хомских

Никулинский суд Москвы проведёт заседание по иску прокурора Яны Старовойтовой о лишении родительских прав многодетной семьи Хомских. Они участвовали в одной из протестных акций в Москве.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович называет это политическим шантажом.

В начале августа прокуратура потребовала лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые также пришли с ребёнком на акцию протеста.