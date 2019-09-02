Арестованный бизнесмен Зиявудин Магомедов готов оплатить строительство спортзала в СИЗО «Лефортово», рассказал «Коммерсанту» представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Предложение Магомедова поддержали его брат Магомед, а также бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов и бывший зам.директора ФСИН Олег Коршунов, которые содержатся в том же СИЗО. Как отмечает газета, в «Лефортово» есть два спортзала, но посещать их могут только сотрудники ФСИН и обслуживающий персонал.