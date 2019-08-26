Суд рассмотрит сегодня иск прокурора Яны Старовойтовой с требованием лишить родительских прав семью Хомских

Никулинский суд Москвы рассмотрит сегодня иск прокурора Яны Старовойтовой с требованием лишить родительских прав многодетную семью Хомских. Они пришли на акцию 3 августа на Пушкинской площади вместе с детьми.

Дело не имеет никаких объективных оснований поскольку ни один ребёнок не подвергался опасности, сказал в эфире «Эха Москвы» отец семейства Пётр Хомский.

Предварительное заседание по иску прокурора прошло без самих Хомских и их адвокатов – их не поставили в известность. Не смотря на это, судья Юлия Голянина назначила рассмотрение иска не сегодня.

Сегодня же Лефортовский суд проведёт предварительные слушания по аналогичному делу. Прокуратура требует отобрать годовалого сына у семьи Проказовых.