Во многих школах Москвы сегодня все-таки пройдут линейки по случаю начала учебных занятий

Но в некоторых — от них решили отказаться. Это может быть связано с уже прошедшим накануне «праздником первоклассников» на ВДНХ, а также с негласными рекомендациями в целях безопасности перенести встречу нового учебного года.

По всей стране за парты сегодня сядут свыше 16 миллионов школьников, из них — почти два миллиона первоклассников. Из-за выпавшего на воскресенье календарного начала учебного года, фактически занятия стартуют лишь сегодня. Где-то будут проведены установочные классные часы, местами учеников выведут на линейки в прилегающие к школам парки и скверы, где-то все будет традиционно, но с задержкой в один день.

Ранее многих удивили сообщения о том, что из столичного департамента образования было дано распоряжение о желательности воздержаться от линеек в целях безопасности. В социальных сетях об этом свидетельствовали многие родители и школьные учителя.

Впрочем, позднее замглавы департамента образования и науки Москвы Владимир Раздин объяснил прежнюю рекомендацию тем, что чиновники сочли неправильным расширение учебной недели до 6 дней и предлагали принять участие в празднике на ВДНХ, чтобы сегодня сразу без линеек, дети приступили к своим урокам.

Многолетняя практика показывает, что в случае выпадения календарного Дня знаний на воскресенье, линейки в начале недели практически никогда прежде не отменялись.