Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал работу Роскосмоса и главы госкорпорации Дмитрия Рогозина

Срывы сроков выполнения программы запусков космических аппаратов, несоответствие тяжёлой ракеты «Ангара» требованиям, отсутствие лунной программы. Это не все претензии, которые высказал Юрий Борисов к Роскосмосу и Дмитрию Рогозину в интервью «Ведомостям».

Вице-премьер, который отвечает в правительстве за оборону и космос, недоволен медленными темпами строительства космодрома «Восточный». Пока там возвели только самые необходимые объекты, это позволило сделать несколько пусков. Объекты первой очереди достраивают, а на второй только возводят стартовый стол под ракетный комплекс, сообщил Борисов.

Темпы стройки, её должны полностью завершить к концу 22-го года, серьёзно буксуют, поэтому к ней могут привлечь военных Минобороны, не исключил вице-премьер. По данным газеты, новым подрядчиком может стать компания «Военно-строительный комплекс» её создают в министерстве.

Борисов также недоволен тем, что основные структуры «Роскосмоса» дублируют друг друга и загружены наполовину, что по его словам, экономически убивает предприятия. Кроме того, их технологии оставляют желать лучшего.

Вопрос с привлечением военных к строительству космодрома «Восточный» на этой неделе обсудят на совещании у премьера Медведева и президента Путина, пишут Ведомости.