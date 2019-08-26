Никулинский суд Москвы должен рассмотреть иск о лишении родительских прав из-за участия в несогласованных акциях

Речь идет о семье Хомских. Это дело, по мнению одного из родителей, Петра Хомского, не имеет никаких объективных оснований. Он подчеркнул в эфире «Эха Москвы», что в ходе акции 3 августа ни один из их детей не подвергался опасности. Петр Хомский добавил, что не знал о предварительном судебном слушании, которое прошло 22 августа.

Тем временем Лефортовский проведёт сегодня предварительное слушание по аналогичному иску к семье Проказовых. Прокуратура считает, что родители пришли с малолетним сыном на неразрешенную акцию 27 июля и тем самым подвергли его опасности. Родители младенца настаивают, что в протестах не участвовали.