Свыше 40 станций гонконгского метро пострадали в ходе столкновений протестующих с силами безопасности

По словам представителей оператора городской подземки, компании MTR, в минувшую субботу ущерб был нанесен 32 станциям, в воскресенье – еще 12-ти, передает агентство ТАСС. Из-за инцидентов некоторые из них были временно закрыты, также прерывалось движение поездов по отдельным веткам и участкам.

В субботу вопреки предупреждениям властей, в ряде районов Гонконга прошли многотысячные акции протеста. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Волнения в автономии не стихают уже три месяца.