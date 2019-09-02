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07:32, 02 сентября 2019

В Аргентине вводят контроль над покупкой долларов

Это происходит на фоне падения курса национальной валюты песо. Согласно указу президента Маурисио Макри, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка для покупки долларов и их перевода за рубеж. Физические лица не смогут покупать более 10 тыс. долларов в месяц.

Экономическая ситуация в Аргентине, как передает агентство ТАСС, обострилась после праймериз, где победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. Тогда же основной биржевой индекс страны обвалился на 38%.



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