Британским депутатам-консерваторам пригрозили исключением, если они будут препятствовать выходу из ЕС без соглашения

Их лишат права в дальнейшем представлять партию в Палате общин и возможности участвовать в следующих выборах от ее имени, передает британский телеканал Sky News. По его сведениям, таким образом дисциплинарный комитет правящей партии намерен повлиять на тех парламентариев, кто вместе с оппозицией выступает против Brexit без соглашения. Королевство должно покинуть ЕС в конце октября. Соглашение с Брюсселем до сих пор не утверждено.