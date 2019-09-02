Специальное пространство для детей с нарушением зрения откроют в Петербурге

Оно будет называться «Сад ощущений». «Сад ощущений» — это первый подобный проект для слабовидящих детей в Петербурге. Авторы идеи — педагоги школы интерната для слепых. Площадь пространств более пяти тысяч квадратных метров, оно состоит из 8 развивающих зон и 3-х основных дорожек. В начале каждой установили схемы, которые выполнили плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брайаля.

В саду можно будет услышать, как шумит ветер и что шепчет в специальную трубу одноклассник, потрогать камни или походить по сосновым щепкам, морскому песку, прикоснуться к ракушкам или услышать шум водопада. Одно из пространств — альпинарий, там модно полазать по горам, в волшебном колодце стоят тренажеры и разные игры, есть и спортивные площадки. По словам создателей сада, многие вещи в нем не имеют аналогов во всем мире.

«Сад ощущений» будет работать при интернате на востоке Петербурга.