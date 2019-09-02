В Берлине встретятся советники лидеров стран «нормандской четверки»

Россию на переговорах представит Владислав Сурков. На повестке сегодняшней встречи вопрос урегулирования кризиса на востоке Украины и самое главное — возможность подготовки к саммиту в «нормандском формате».

Переговоры между лидерами России, Украины, Франции и Германии по ситуации в Донбассе в последний раз проходили целых три года назад, однако теперь есть все шансы на их возобновление. Дата встречи глав государств еще не назначена, однако французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая на саммите G7, говорил о намерении провести переговоры уже в этом месяце.

По словам украинского президента Владимира Зеленского о личной встрече в рамках «нормандского формата» он договорился по время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вскоре после этого в Париже провели диалог советники лидеров Вадим Пристайко и Владислав Сурков.

Для представителя России эта тема хорошо знакома – он известен тем, что занимался урегулированием ситуации вокруг самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Впрочем, Москва настаивает на том, что перед саммитом Киев должен начать выполнять минские договоренности. Недавно Украина начала делать в этом направлении существенные шаги.

«Нормандский формат» существует с 2014 года. Тогда, в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, главы четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.