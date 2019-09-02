Следствие собирается ужесточить обвинение брянскому полицейскому, который избил подростка

Накануне стало известно, что пострадавший скончался в больнице. Как сказали агентству «Интерфакс» в управлении СК по региону, речь будет идти о статье, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, 36-летний заместитель начальника отдела полиции в Брянской области майор Денис Терехов напал на 17-летнего молодого человека в кафе. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения, сказал следователь по особо важным делам СУ СК России по Брянской области Максим Ротенков.

В органах внутренних дел сказали, что после проверки Терехова уволили. Сейчас он арестован. Людей, которые облечены властью и нарушают закон, надо наказывать строже, чем простых людей, сказал «Эху» руководитель фракции КПРФ в Брянской областной думе Степан Понасов. Он подчеркнул, что подобный случай произошел в их области впервые.