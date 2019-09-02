В Беслане продолжаются траурные мероприятия, посвящённые 15-летию годовщины захвата заложников в школе

Теракт унёс жизни 334 человек, больше половины из этого числа были дети. Вахта памяти началась накануне утром. После того как прозвенел школьный звонок. В первые часы память жертв теракта в Беслане пришли почтить около трёх тысяч человек. Люди и сегодня продолжат приходить с цветами, их возложат к фотографиям погибших, зажгут свечи. Игрушки и воду, которую террористы не давали заложникам, в большом количестве приносят в разрушенный спортзал первой школы Беслана.

В память о жертвах трагедии в районном доме культуры сегодня проведут концерт-реквием сообщает агентство РИА Новости. По всей Северной Осетии завтра во втором часу дня объявят минуту молчания по погибшим. 15 лет назад чеченские террористы захватили первую школу в Беслане, в заложники взяли учеников, их родителей и учителей — больше тысячи двухсот человек.

При взрывах, пожаре и штурме здания погибли 314 заложников, почти 190 дети. Больше восьмисот человек получили ранения. Многие люди, которые были в школе, до сих пор нуждаются в реабилитации. Занятия в школах Северной Осетии начнутся только в среду.