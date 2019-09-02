Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

В частности, поднять пороговое значение, ниже которого пенсионер будет получать всю сумму сразу, а не ежемесячно, пишет газета РБК. По ее данным, в этом случае вырастет количество тех, кто получит накопительную пенсию в виде лишь единовременной выплаты. Пока что такие предложения разосланы в заинтересованные ведомства для обсуждения, сказали изданию в министерстве труда.

По словам экспертов, после принятия новых правил для того, чтобы получать накопительную пенсию, потребуется иметь на счету 450–500 тыс. руб. 5 лет назад отчисления в накопительную часть заморозили. Средний счет у многих сейчас составляет чуть более 70 тыс. руб.