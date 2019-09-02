Госдепартамент США обвинил российские СМИ в распространении недостоверной информации

Речь идет о публикациях в связи с авиаударом американских сил в сирийском Идлибе. Как сказал агентству ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне считают сообщения российской стороны попыткой отвлечь внимание от действий ВВС России и Сирии против гражданских лиц в Идлибе.

Ранее Центр по примирению сообщил, что из-за удара США, по их сведениям, есть многочисленные жертвы. По словам российских военных, Штаты провели операцию в минувшую субботу, не предупредив Москву или Анкару.