Следователи проверяют жалобу сотрудников телеканала РЕН на сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева

Редакция утверждает, что политик, который баллотируется в мэры Улан-Удэ от КПРФ, напал на съемочную группу. Мархаев в свою очередь, как пишет газета «КоммерсантЪ», намерен подать жалобу в прокуратуру на преследование со стороны телеканала. Он считает, что сотрудники РЕН ТВ действуют в интересах его оппонента.

Ранее сенатор, которые более двадцати пяти лет служил в МВД, в том числе командиром ОМОНа, подверг критике действия полиции и Росгвардии во время разгона несогласованных акций в Москве.