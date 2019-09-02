Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подает в прокуратуру Бурятии жалобу на сотрудников телеканала РЕН

Политик, который баллотируется от КПРФ на пост мэра Улан-Удэ, утверждает, что съемочная группа провоцируют его по заказу оппонентов, сказал сенатор газете «КоммерсантЪ». В свою очередь, корреспондент канала Евгения Могилевская утверждает, что Мархаев вывихнул ей руку, когда она задала ему вопросы.

Ранее сенатор, которые более двадцати пяти лет служил в МВД, в том числе командиром ОМОНа, подверг критике действия полиции и Росгвардии во время разгона несогласованных акций в Москве.