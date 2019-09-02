Министр экономического развития Максим Орешкин призывает как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви

Проблема России не только в том, что на ровном месте возникают ситуации вроде случая с журналистом Иваном Голуновым, сказал Орешкин в интервью агентству ТАСС. Порой подобные расследования длятся месяцами, годами, зависая без проведения каких-то фактических действий, подчеркнул министр.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok был арестован в начале года Калви и его партнеров по бизнесу обвиняют в хищении 2,5 млрд. рублей у банка «Восточный». Позже американского инвестора перевели под домашний арест.