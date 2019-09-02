Число лесных пожаров в Амазонии в прошлом месяце стало рекордным за 9 лет

Специалисты насчитали почти 31 тысячу очагов возгораний. Это почти втрое больше, чем годом ранее, рассказали представители бразильского Национального института космических исследований. С начала этого года, добавили эксперты, огонь уничтожил почти 2 млн. гектаров лесов на территории Бразилии. Президент республики Жаир Болсонару подписал ранее указ о привлечении армии к тушению амазонских лесов. Как передает агентство ТАСС, задействованы более 40 тысяч военнослужащих. Кроме того, помощь Бразилии оказывают соседние страны.