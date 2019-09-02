До семи человек выросло число погибших в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас

Более двадцати получили ранения. Злоумышленник действовал в одиночку, его мотивы и причины происшедшего пока не установлены, говорят в полиции. Представитель ФБР заверил, что стрелок не связан с террористами или экстремистскими организациями. В минувшую субботу сотрудники патрульно-постовой службы пытались остановить во время выборочной проверки легковой автомобиль. Водитель открыл по ним огонь. После по пути он еще несколько раз начинал стрельбу по беззащитным людям. В итоге злоумышленник бросил автомобиль и угнал почтовый фургон.