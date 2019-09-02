Российский вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал результаты работы госкорпорации «Роскосмос»

Ряд ее структур дублирует друг друга, это плохо сказывается на показателях, сказал зампред правительства, курирующий оборонную отрасль, в интервью газете «Ведомости». Практически отсутствует цифровизация процессов создания и производства ракетно-космической техники. Один из проектов госкорпорации, ракета «Ангара», по словам Борисова, не соответствует требованиям Минобороны. Кроме того, вице-премьер, он недоволен темпами строительства космодрома «Восточный». Борисов не исключил, что к работам могут привлечь военных. Генидиректором Роскосмоса уже больше года является бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.