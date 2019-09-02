Военнослужащий из подмосковной Балашихи сдал в комиссионный устройства для контроля машин во время боевого задания

Как пишет газета «КоммерсантЪ», начальник диспетчерского центра автомобильной военной части стал фигурантом дела о краже и расхищении вверенного ему имущества. Согласно материалам дела, обвиняемый страдал пристрастием к азартным играм, и ему постоянно требовались деньги, чтобы делать ставки на спорт. Сержанта приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 35 тыс. руб. Во время следствия он сумел отыграться и на выигрыш выкупил и вернул украденную технику, оплатил штраф и услуги своего адвоката.