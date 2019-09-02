Ущерб от торговой войны США и Китая может составить около $10 млрд, предупреждают участники рынка

Это последствия повышения с 1 сентября в Штатах пошлин на ряд товаров из Китая, говорят в американской Ассоциации потребительских технологий. Еще одно повышение ожидается в октябре и ноябре. Президент США Дональд Трамп ранее требовал, чтобы американские компании перенесли производство из Китая. Представители Ассоциации считают, что действия главы белого дома заставляет компании идти по неверному экономическому пути.