В интервью агентству ТАСС Максим Орешкин сказал, что речь не идет об объединении государств. Он напомнил, что еще двадцать лет назад было заключено соглашение. Оно ратифицировано. Сейчас идет обсуждение сроков и направлений работы. При этом, по словам Орешкина, были определенные разногласия между Москвой и Минском. Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас говорил, что стороны уже к ноябрю должны согласовать дорожные карты.