Иски о лишении родительских прав в отношении двух семей за участие в акциях протеста рассмотрят сегодня в Москве

В Лефортовском суде пройдут слушания в делу Дмитрия и Ольги Проказовых. Прокуратура требует лишить их родительских прав, так как они пришли на несогласованную акцию 27 июля с ребенком. И, как считают в надзорном ведомстве, подвергли жизнь малолетнего сына опасности. Сами Проказовы говорят, что не участвовали в акции, а гуляли неподалеку. В Никулинском суде между тем должны рассмотреть иск в отношении Петра и Елены Хомских. Пара участвовала в акции 3 августа, вместе с детьми, которым год и три года. В ходе этих акций были задержаны более 1000 человек.