Стычка произошла между футболистами «Спартака» и «Зенита» после игры двух команд

Матч прошел накануне в Москве на «Открытии Арене». Как пишет газета «Спорт-Экспресс», капитан «Спартака» Георгий Джикия повздорил с полузащитником питерцев Магомедом Оздоевым в подтрибунном помещении. Их разняли, но очевидцами стали журналисты и сотрудники обоих клубов.

Еще в ходе игры, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита», между Джикией и Оздоевым возник конфликт. Позже капитан «Спартака» сказал газете, что это был «обычный игровой момент».