В Аргентине вводят контроль над покупкой долларов

Это происходит на фоне падения курса национальной валюты песо. Согласно указу президента Маурисио Макри, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка для покупки долларов и их перевода за рубеж. Физические лица не смогут покупать более 10 тыс. долларов в месяц. Экономическая ситуация в Аргентине, как передает агентство ТАСС, обострилась после праймериз, где победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. Тогда же основной биржевой индекс страны обвалился на 38%.