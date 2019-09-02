Следствие ужесточит брянскому полицейскому обвинение по делу об избиении подростка

Как сказали агентству «Интерфакс» в управлении СК по региону, речь идет о статье, которая предполагает до 15 лет лишения свободы. Накануне стало известно, что пострадавший скончался в больнице.

По данным следствия, 36-летний заместитель начальника отдела полиции в Брянской области майор полиции Денис Терехов, напал на 17-летнего молодого человека в кафе. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В органах внутренних дел сказали, что после проверки Терехова уволили. Сейчас он арестован.