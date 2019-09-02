Траурные мероприятия пройдут сегодня в Беслане

В Северной Осетии второй день вспоминают жертв теракта в школе №1, который произошел 15 лет назад. Весь день к мемориалу на месте трагедии будут нести цветы и свечи. В местном доме культуры состоится концерт-реквием. Также сегодня в городе выступит детский симфонический оркестр из Волгограда, пишет сайт V1. Завтра утром пройдет литургия, будет объявлена минута молчания. В результате теракта 15 лет назад погибли более 330 человек. Свыше 120, в том числе и дети, получили серьезные травмы. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.