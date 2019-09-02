Новый учебный год начинается сегодня в России
Во многих школах пройдут торжественные линейки. В Северной Осетии занятия начнутся с 4 сентября. В республике в эти дни вспоминают жертв теракта в Беслане, который произошел 15 лет назад.
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Во многих школах пройдут торжественные линейки. В Северной Осетии занятия начнутся с 4 сентября. В республике в эти дни вспоминают жертв теракта в Беслане, который произошел 15 лет назад.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…
Почему падают ракеты? Человек, живущий в мире иллюзий, где царь-пушка громила врагов Отечества, а царь-колокол поднимал людей на подвиг. В этом мире можно, конечно, построить базу на Луне и говорить, что американцы будут осуществлять запуски с помощью батута. Но в реальности нас ждут все новые аварии, дай Бог, чтобы без человеческих жертв…