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01:03, 02 сентября 2019

Вице-президент США Майкл Пенс заверил лидера Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Вашингтоном Киева

Отношения двух стран, по его мнению, сейчас прочнее, чем когда-либо. Соединенные штаты намерены и далее помогать в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая претензии на Крым, сказал Пенс на встрече с украинским президентом. Переговоры прошли в Польше, в кулуарах памятных мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны. Изначально планировалась встреча Зелленского с президентом США Дональдом Трампом. Однако глава Белого дома оттенил визит в Польшу из-за урагана «Дориан», который приближается к юго-восточному побережью Штатов.



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