Правые из «Альтернативы для Германии» укрепляют свои позиции на востоке ФРГ

По предварительным данным, партия стала второй на выборах в парламенты двух земель – Саксонии и Бранденбурга. Она набирает там около четверти процента голосов. В Саксонии лидирует Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель. В Бранденбурге – социал-демократы. Сторонники «Альтернативы для Германии» требуют закрыть внешние границы Евросоюза, ужесточить контроль на границах Германии, и сократить поток мигрантов.