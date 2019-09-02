Вице-премьер Юрий Борисов исключил угрозы здоровью врачей, помогавшим после взрыва под Северодвинском

По словам зампреда правительства, курирующего оборонную промышленность, медики не получили опасную дозу облучения. В интервью газете «Ведомости» Борисов добавил, что авария на полигоне Нёнокса связана с разработкой принципиально новых образцов техники. Такие ЧП случаются при создании принципиально новых образцов техники, никто не может исключить риски, заметил высокопоставленный чиновник.

Авария на полигоне произошла в начале августа. Сообщалось, что погибли семь человек. Взрыв сопровождался скачком радиационного фона.