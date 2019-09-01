Иск прокуратуры с требованием лишить многодетную семью Хомских двух дочерей рассмотрит сегодня Никулинский суд Москвы

Заседание пройдёт на фоне требований группы столичных муниципальных депутатов отозвать иск, опасным сигналом его назвала и детский омбудсмен.

Уже неделю Елена Хомская находится в депрессии. Она почти не ест, плохо спит, сильно переживает из-за иска прокуратуры. У женщины, по словам адвоката Татьяны Сустиной, практически пропало грудное молоко, нечем кормить трёхмесячную дочь. Младшую в семье. Всего у Елены и Петра Хомских трое детей. Отобрать хотят грудничка и девочку трёх лет. За участие с детьми в акции на Пушкинской площади 3 августа за честные выборы. Предварительное заседание по иску прокуратуры провели с нарушением. Семью Хомских о нём не предупредили. Представителя защиты на заседании не было. Несмотря на это судья Юлия Голянина назначила рассмотрение иска на сегодня. Прокурор Яна Старовойтова просит суд лишить родителей детей из-за появления семьи на акции. Отец девочек называет иск абсурдным. Хомских поддержали 12 муниципальных столичных депутатов. Они призвали прокурора отозвать иск, отмечая: действия родителей на акции «были не опаснее для ребёнка, чем поездка с ним в метро в час пик или гуляния в День города».

Ещё один суд — Лефортовский — проведёт сегодня предварительное слушание по аналогичному иску с требованием отобрать годовалого сына у семьи Проказовых. Родители вместе с ним по версии прокуратуры пришли на акцию 27 июля. На ней полиция и ОМОН задержали больше тысячи человек. После этой акции появилось так называемое «московское дело».