Мужчина, устроивший стрельбу в Техасе, действовал в одиночку

Его мотивы пока не установлены. Об этом сообщил шеф полиции американского города Одесса Майкл Герке. По последним данным, убиты семь человек в возрасте от 15 до 57 лет. Еще 22 получили ранения. Все началось с рутинной проверки на дороге. Полицейские пытались остановить автомобиль за нарушение правил движения. Водитель выстрелил в патруль и, не прекращая огонь поехал дальше. Позже он бросил свой автомобиль угнал почтовый автофургон. Еще одна перестрелка произошла у кинотеатра. Здесь злоумышленник был убит. ФБР связей стрелка с террористами не установило.