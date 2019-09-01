Сегодня в двух восточных федеральных землях Германии – Саксонии и Бранденбурге – прошли парламентские выборы

Высокие результаты «Альтернативы для Германии» говорят о недовольстве земельными правительствами и политикой традиционных партий ФРГ.

Незадолго до выборов лидеры «Альтернативы» заявляли о возможности создать единое правительство без коалиции с другими партиями в земле Саксония. Однако выборы показали, что граждане не готовы отдавать свои регионы правым популистам. Об этом говорят как высокий процент участия в выборах, так и их результаты. Прирост избирателей составил почти 12 процентов в Саксонии и 16 процентов в земле Бранденбург.

Хотя «Альтернатива для Германии» удвоила свои результаты в Бранденбурге и получила в полтора раза больше голосов, чем пять лет назад, в Саксонии, она не сможет участвовать в формировании правительства этих земель. Все четыре другие партии, прошедшие в парламенты, исключают возможность коалиции с правыми популистами.

Социал-демократическая партия Германии зафиксировала свой худший результат в истории ФРГ на земельных выборах в Саксонии, Христианско-демократический союз – в земле Бранденбург. Однако социал-демократы могут праздновать победу в Бранденбурге. За последние недели им удалось мобилизовать избирателей кампанией за толерантность, против раскола и вытеснения граждан в обществе. Благодаря этому СДПГ удвоила свой результат по сравнению с прогнозами. Явным победителем выборов стала партия «Зеленых», набравшаяся около 10 процентов голосов в обеих землях. В Бранденбурге она зарегистрировала свой лучший результат.

В Саксонии вырисовывается возможность правительственной коалиции ХДС и «Зеленых». В земле Бранденбург социал-демократы должны будут образовать коалицию не только с «Зелеными», но и с Левой партией.

Высокие результаты «Альтернативы для Германии» в двух восточных землях объясняются прежде всего недовольством населения бывшей ГДР экономическим разрывом, который по-прежнему существует между западной и восточной частями страны.