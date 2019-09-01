Президент Германии признал ответственность своей страны за развязывание 2-й Мировой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ответственность своей страны за развязывание 2-й Мировой и попросил прощения у жертв нацистов в Польше.

В Польше сегодня прошли памятные мероприятия, посвященные началу войны. Россию не позвали, сочтя присутствие Владимира Путина неуместным. В Польском МИДе заявили, что Россия не заинтересована с сохранении духа исторической правды.

Такая позиция поляков в свете текущей российской политики вполне оправдана. Так считает историк Алексей Кузнецов.



Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала у себя в ФБ, что власти Польши оказались в глупом положении, не пригласив Россию принять участие в памятных мероприятиях.