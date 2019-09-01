Афганец, напавший с ножом на прохожих в Лионе с субботу, может страдать психическим расстройством

Французский прокурор Николя Жаке описал состояние иммигранта как, цитирую, инвазивное психотическое, с параноидальным бредом. Задержанный на месте преступления злоумышленник убил одного и ранил еще восьмерых человек. На момент совершения преступления он находился под воздействием большой дозы гашиша. В базе данных полиции и спецслужб он не числился. Сам подозреваемый назвал себя мусульманином и утверждал на допросе, что слышал голоса, приказавшие ему убить людей.