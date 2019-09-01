Мраморная плита от фасада ДК в Самаре упала на ребенка, он погиб

Следственное управление СКР по Самарской области проводит доследственную проверку по факту гибели в Кировском районе Самары десятилетнего мальчика, на которого упала мраморная облицовочная плита от фасада Дворца культуры, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

«1 сентября 2019 года примерно в 15:40 (14:40 мск) с облицовочной плиты фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, с высоты 1-1,5 метра, обрушилась мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребёнка. От полученных повреждений мальчик скончался», — говорится в сообщении.