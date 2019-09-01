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19:30, 01 сентября 2019

Афганец, напавший на прохожих в Лионе, мог страдать психическим расстройством

Французский прокурор Николя Жаке описал состояние иммигранта как, цитирую, инвазивное психотическое с параноидальным бредом. Задержанный на месте преступления злоумышленник убил одного и ранил еще восьмерых человек. На момент совершения преступления он имел временный вид на жительство во Франции и находился под воздействием большой дозы гашиша.

В базе данных полиции и спецслужб он не числился. Сам подозреваемый назвал себя мусульманином и утверждал на допросе, что слышал голоса, приказавшие ему убить людей.



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