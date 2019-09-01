В Москве начинается заключительный и центральный матч 8 тура чемпионата России по футболу между Спартаком и Зенитом

В эти минуты в Москве, на стадионе Открытие, начинается заключительный и центральный матч 8 тура чемпионата России по футболу между Спартаком и Зенитом. Какая-то из команд получит возможность присоединится к лидерам Ростову и Краснодару.

Зенит еще ни разу не побеждал на Открытии, равно как не выигрывал в качестве наставника клуба Сергей Семак, но он философски считает, что любая серия рано или поздно заканчивается. У питерцев сегодня не сыграет бразилец Малком , а у Спартака выбыл Резиуан Мирзов. Предсказывать результат не рискует никто. Между тем, сегодня Краснодар выиграл феерический матч у Урала. Дважды хозяева сравнивали счет, но гости неизменно ходили вперед, а в последней десятиминутке забили аж два мяча и победили 4-2. Все голы отличались великолепным мастерством исполнения. Краснодар редко играет скучные матчи. ЦСКА одержал волевую победу в Туле, пропустив от Арсенала уже на первых минутах. Однако затем Идьзат Ахметов сравнял счет, а победный мяч на счету только что купленного защитника Сердика Гогуа. 2-1 в пользу армейцев.

После 8 тура в Чемпионате России наступит перерыв, связанный с играми сборных. 6 сентября наша команда встретится в Глазго с шотландцами в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.