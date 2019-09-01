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19:00, 01 сентября 2019

Двоюродный брат президента Сирии оказался под домашним арестом после отказа дать деньги на выплату долга России

Двоюродный брат президента Сирии Башара Асада оказался под домашним арестом после отказа дать деньги на выплату долга России. Об этом пишут арабские СМИ.

Отношения между сирийским президентом и его двоюродным братом, одним из самых богатых людей страны Рами Маклуфом в последнее время резко обострились. Причина нежелание бизнесмена предоставить Башару Асаду крупную сумму для того чтобы расплатиться с Москвой. По данным нескольких арабских изданий Россия требует у Дамаска выплаты многомиллиардного долга. Попытки отца Маклуфа убедить его и ещё двух сыновей дать сирийскому режиму деньги успехом не увенчались. Раздражённый этим Асад начал действовать. В офисах компаний его родственников бизнесменов прошли обыски. Самый серьёзный удар был нанесён по империи Рами Маклуфа. В отношении ряда его компаний ввели целый ряд ограничений. Это коснулось и активов в госкомпании «Syriatel», пишет газета Шарк-аль-асват. Военное крыло ассоциации, которая принадлежит Рами Маклуфу, было решено распустить. Это по некоторым данным произошло после требования Москвы ограничить туда набор в обмен на привлекательные зарплаты. В отношении Рами Маклуфа началось расследование, его поместили под домашний арест. По данным британской Times, конфликт между Асадом и двоюродным братом спровоцировал его 22-летний племянник. Молодой человек публиковал в инстаграме свои фотографии на фоне роскошных машин и виллы в Дубае. Это по данным газеты вызвало международный скандал. Российские власти по данным Times требовали от Асада выплаты 3х миллиардов долларов в счёт погашения кредита.

В общей сложности под расследование попали почти 30 влиятельных сирийских бизнесменов. Ещё раньше двоюродный брат Асада оказался под санкциями Евросоюза из-за поддержки сирийского режима.



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