Число жертв субботней стрельбы в Техасе выросло до семи
По сведениям Ассошиэйтед пресс, среди погибших – и сам стрелявший. Пострадал 21 местный житель.
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По сведениям Ассошиэйтед пресс, среди погибших – и сам стрелявший. Пострадал 21 местный житель.
Не старый и глупый ли я? Ни нового президента, ни какого-то переходного органа в России не предвидится, поэтому два человека с огромными политическими амбициями решили устроить свой кружок и пободаться в нем. Хотя есть подозрение, что это Ходорковский пришел на поляну Навального, но это детали…