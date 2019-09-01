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18:30, 01 сентября 2019

На Нижегородской улице в Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

Как сообщает телеканал «360», от полученных травм погиб один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД.



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