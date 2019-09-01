На Нижегородской улице в Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Как сообщает телеканал «360», от полученных травм погиб один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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Как сообщает телеканал «360», от полученных травм погиб один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Не старый и глупый ли я? Ни нового президента, ни какого-то переходного органа в России не предвидится, поэтому два человека с огромными политическими амбициями решили устроить свой кружок и пободаться в нем. Хотя есть подозрение, что это Ходорковский пришел на поляну Навального, но это детали…