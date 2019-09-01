Генеральный секретарь федерации бокса РФ Умар Кремлев не будет претендовать на пост президента международной Федерации

Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев не будет претендовать на пост президента международной Федерации.

Кремлев объяснил свой отказ желанием объединится для решения проблем, а проблем хватает. В мае МОК отстранил AIBA от проведения олимпийского турнира по боксу в Токио в 2020 году. Это стало следствием неразберихи в международной федерации, признаков финансовых махинаций и вопиющий проблем с судейством. В МОК посчитали, что коллеги не вняли предупреждениям и не сделали правильных выводов. Теперь МОК проведет отборочные соревнования боксеров сам, по своей схеме, игнорируя результаты чемпионата мира AIBA. Что же до руководства, то исполняющим обязанности президента останется марокканец Моххамед Мустасан, а новый глава АИБА, которому и предстоит возвращать позиции федерации в олимпийском движении, будет избран в конце года.

Конгресс международной федерации бокса состоится 13 декабря в Лозанне.