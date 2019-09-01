Памятник актрисе Фаине Раневской открыли в Петербурге

Он появился в одном из дворов.

Фаина Раневская изображена сидящей на скамье. На пьедестале высечены ее знаменитые слова: «Все сбудется, стоит только расхотеть». По словам автора скульптуры Семёна Жохова, правдивость этого высказывания он испытал на себе: работа ждала своего часа долгих 13 лет, и, как только он «расхотел», памятник по эскизу мастера решили установить в Петербурге. Жохов рассказал, что у него есть целая серия работ, которую он посвятил Раневской.

Актриса известна не только своими театральными работами, но и эпизодическими в кино: «Сегодня», «Новый аттракцион», «Весна», «Свадьба», также она озвучивала Фрекен Бок в знаменитом мультфильме про Карлсона. Также Раневская запомнилась своими фразами, которые не раз издавали в виде сборника афоризмов.

Памятник Раневской появился во дворе дома на проспекте Сизова, он находится на севере Петербурга.