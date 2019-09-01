Тегеран в очередной раз сократит обязательства по ядерной сделке

Как ожидается, детально об этом будет объявлено уже в четверг.

«Третий шаг разработан и готов. Он жестче, чем два предыдущих» — предупредили в иранском МИД. Глава внешнеполитического ведомства исламской республики Моххамад Джавад Зариф поставил Западу ультиматум: очередное сокращение обязательств наступит, если лидеры европейских стран – участниц сделки не примут необходимые меры до четверга. Именно тогда истекают 60 дней, которые ранее Тегеран дал Европе для выполнения достигнутых договоренностей. При этом министр отметил, что страна может полностью вернуться к условиям соглашения, но дал понять, что все находится в руках других его участников.

Впервые Иран заговорил о сокращении обязательств в мае — в годовщину выхода США из договора. Исламская республика потребовала от европейцев обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные сделкой, в первую очередь в банковской и нефтяной сферах. Спустя 60 дней Иран перешел ко второму этапу – объявил об обогащении урана выше допустимого уровня. Позже стало известно, что страна превысила лимит запасов радиоактивного вещества на 70 килограммов.

Ситуация вокруг соглашения об иранском атоме резко обострилась прошлой весной, когда из сделки вышел Вашингтон. США обвинили Тегеран в нарушении договоренностей и восстановили санкции против страны.