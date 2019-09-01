В Беслане начались мероприятия памяти жертв теракта в захваченной 15 лет назад боевиками Шамиля Басаева школы № 1

Как рассказала «Эху Москвы» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева, Вахта памяти продлится три дня.

Жертвами захвата школы и последующего ее штурма стали 334 человека, в том числе, 186 детей. Позже ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм 3 сентября 2004 года так, чтобы минимизировать угрозу заложникам.